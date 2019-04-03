AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç Açıklaması

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, "Mardin'de Artuklu, Yeşilli, Midyat, Ömerli ve Dargeçit olmak üzere 5 belediyeyi AK Parti belediyeciliğiyle buluşturduk." dedi.

Kılıç, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin sonucuna ilişkin değerlendirmede bulunan Kılıç, seçime teşkilat olarak çok iyi hazırlandıklarını düşündüğünü söyledi.

Her vatandaşa ulaşmak istediklerini dile getiren Kılıç, "Sloganımız olan 'gönül belediyeciliği'nin adına yakışır şekilde çalışmalarımızı sürdürmeliydik. Çok şükür bunu da başardık. Mardin'de Artuklu, Yeşilli, Midyat, Ömerli ve Dargeçit olmak üzere 5 belediyeyi AK Parti belediyeciliğiyle buluşturduk." diye konuştu.

Belediye başkan adaylarına özverili çalışmalarından ve samimiyetlerinden dolayı teşekkür ettiğini dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Daha önce DBP tarafından kazanılan Artuklu Belediyesinde adayımız kazandı. Dargeçit ve Ömerli belediyelerini de ilk defa AK Parti kazandı. Tüm teşkilatlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA