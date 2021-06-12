AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, gazetecilerle bir araya geldi, gündemi değerlendirdi
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AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, gazetecilerle bir araya geldi, gündemi değerlendirdi

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, gazetecilerle bir araya geldi, gündemi değerlendirdi
Anadolu Ajansı / Şahin Seçen - Haberler | Güncel

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıç, AK Parti İl Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecine değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan riyasetinde yürütülen mücadele kapsamında Mardin'de de önemli çalışmalara imza atıldığını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bugüne kadar 300 milyon liranın üzerinde kısa çalışma ödeneği ve nakdi yardımlar yapıldığını dile getiren Kılıç, bunun ihtiyaç sahibi vatandaşlara adeta bir nefes olduğunu belirtti.

Dar gelirli vatandaşlarımıza 1000 lira olan yardımların 1100 liraya çıkarıldığını, ilde yardımların sağlıklı şekilde ulaştırıldığını aktaran Kılıç, Mardin'de bugün itibarıyla 118 bin 175 kişinin aşılandığını öğrendiklerini kaydetti.

Kılıç, herkese aşı yaptırmaları, maske, mesafe ve hijyene dikkat etmelerini tavsiyesinde bulundu.

İklim koşullarından etkilenen çiftçilere yapılan yardımlara ilişkin Kılıç, şöyle konuştu:

"Tarım ve Orman İl ve İlçe müdürlüklerinin yürüttüğü çalışmaları yakından takip ediyor, çiftçilerle istişare ediyoruz. Gerekli çalışmalar yapılıp, raporlar hazırlanıp Bakanlığa gönderildi. Konuyla ilgili geçen hafta Tarım Bakan Yardımcımızla görüşmemiz oldu. Çiftçiye destek noktasında yardım yapacaklarını, özelikle çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve diğer kamu bankalarına olan borçlarının erteleneceğini, kredi sağlanma noktasında da kendilerine kolaylıklar sağlanacağını öğrendik. Bu sene hükümetimizin açıklamış olduğu ürün fiyatlarından da çiftçimiz mutlu olmuştur."

Kılıç, "Terör örgütünün sosyal medyadaki asparagas haberleri onların sonunun göstergesidir. Örgüt özelikle yapamadıkları eylemleri sanki yapıyormuş gibi göstermek istiyor. Bu asparagas haberler sadece belli bir zümreyi ayakta tutma çabası. Bu da örgütün aslında dağılma aşamasında olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelenin kararlılıkla yürütüldüğünü dile getiren Kılıç, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında son dönemde etkisiz hale getirilen teröristleri hatırlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Seçen

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