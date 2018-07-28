AK Parti Mardin İl Başkanı Eri'den Mgc'ye Ziyaret

MARDİN (İHA) – AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, Mezopotamya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Cemil Aydoğan'ı ziyaret etti. Aydoğan Eri'ye, Uluslararası Af Örgütünün barışa sunduğu katkıdan dolayı kendisine verdiği kalemi hediye etti.

AK Parti Mardin İl Başkanı Eri, MGC'yi ziyaret etti. Eri'yi MGC Başkanı Cemil Aydoğan ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. MGC Başkanı Aydoğan, bir süre sohbet ettikleri Eri'ye, Uluslararası Af Örgütü tarafından kendisine verilen kalemi hediye etti. Burada bir konuşma yapan Eri, Aydoğan'ın şahsi çıkar gözetmeden insan hakları, barış ve demokrasi mücadelesinde büyük bedeller verdiğini söyledi. Eri, "Barış aktivisti sıfatını kazanan bir insandan bu manevi değeri yüksek hediyeyi almak beni mutlu etti. Umarım bu kalem yeni barışlara vesile olur. MGC Başkanı Cemil Aydoğan'a teşekkür ediyorum" dedi.

Kalemleri, barışa katkı sunacak kişilere verdiğini kaydeden MGC Başkanı Aydoğan ise, "Bu kalemin aynısını AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya'ya hediye etmiştim. Barış mücadelesinde samimiyetlerine inandığım dostlarımıza altın kalemi vermenin mutluluğunu yaşıyorum. Kazandığım 5 altın kalem vardı. Birini kaybettim, ikisini değerli iki insana verdim. İkisi de bende barış ve kardeşliğin hatırası olarak kalacaktır" diye konuştu. - MARDİN