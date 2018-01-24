AK Parti Mardin İl Başkanı Eri'den Duyarlılık

AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, kendisini ziyaret etmek isteyen engelli vatandaşla görüşmek için dışarı çıkarak, duyarlılık örneği sergiledi.

Engelli Mehmet Emin Alan, İl Başkanı Nihat Eri'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak için AK Parti Mardin İl Başkanlığı'na geldi.

Eri, Alan'ın binadaki merdivenlerden dolayı yukarı çıkamadığını öğrenince dışarı çıktı.

Parti binası önünde Alan'la bir süre sohbet eden Eri, engelli vatandaşların kendileri için çok önemli ve değerli olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Mehmet Emin kardeşimizin tekerlekli sandalyesiyle il başkanlığımıza kadar gelerek bizleri ziyaret etmesinden büyük bir memnuniyet duydum. Kendisinin bizleri ziyarete geldiğini fakat yukarı çıkamadığını haber verdikleri zaman büyük bir heyecanla yanına ulaştım. Kendisinde de aynı heyecanı gördüm. Engelli kardeşimizle samimi bir ortamda sohbet ederek, hangi sıkıntısı olursa olsun tekrar bir araya gelebileceğimizi ilettim."