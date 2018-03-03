AK Parti Mardin İl Başkanı Eri Açıklaması

AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, Zeytin Dalı Harekatına ilişkin, "Askerlerimiz dünyaya parmak ısırtacak kahramanlıklar sergiliyor. 80 milyon insan yek vücut bu kahramanlarımızın başarısı için dua ediyoruz." dedi.



Eri, partisinin il başkanlığı binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin terör konusunda hem içeride hem de dışarıda büyük bir mücadele verdiğini söyledi.



Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda aralarında birinin Mardinli olduğu 8 askerin şehit olduğunu ve yaralıların bulunduğunu anımsatan Eri, şehit düşen 8 askere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Eri, şöyle dedi:

"Askerlerimiz dünyaya parmak ısırtacak kahramanlıklar sergiliyor. 80 milyon insan yek vücut bu kahramanlarımızın başarısı için dua ediyoruz. Hepimiz şehitlerimizin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Ama vatanı korumak için dün Çanakkale'de nasıl şehit verdiysek, bugün de gerek sınır içinde gerekse sınır dışında şehit veriyoruz. Afrin'de operasyon başarı ile devam ediyor, umarım kısa sürede daha fazla şehit vermeden bu operasyon başarılı bir şekilde sona erer."

ABD'nin, Türkiye'ye karşı savaşan bir terör örgütünü silahlandırdığını, eğittiğini ve her türlü desteği verdiğini belirten Eri, "En son yaptıkları kongrede 550 milyon dolar gibi bir ödenek ayırmışlardır, örgüte binlerce tırlık silah ve mühimmat gönderdiler, bu tabi ki stratejik ortaklığa uymaz, yaptıklarını hayretle ve dehşetle izliyoruz. Amerika'nın bu yanlışından vazgeçmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin hiçbir ülkenin bir karış toprağında gözü olmadığına dikkat çeken Eri, Afrin'deki operasyonun sadece Türkiye'nin sınır güvenliği için değil, orada yaşayan Kürt, Arap ve Türkmenlerin de özgürlüklerine kavuşmaları için önemli olduğunu aktardı.