AK Parti Mardin Gençlik Kollarına Çirkin Saldırı

Mardin'de HDP'li bir grup tarafından, AK Parti'nin Artuklu İlçe Başkanlığının düzenleyeceği mahalle buluşması için alana bayrak asan gençlere düzenlenen saldırıda 3 kişi yaralandı.

Merkez Saracoğlu Mahallesi'nde AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen mahalle buluşması mitingi için hazırlıklar yapılırken yaklaşık 30 kişi olduğu tahmin edilen HDP'li bir grup tarafından AK Parti Gençlik Kolları mensubu gençlere taşlı, sopalı ve bıçaklı saldırı yapıldı. 3 kişinin yaralandığı saldırı sırasında Türk bayrağının da saldırganlar tarafından parçalandığı belirtildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesine sevk edildi. Haber verilmesi ile olay yerine gelen polis ekiplerini gören saldırgan grup, kaçarak uzaklaştı.

Olayı duyan AK Parti İl Başkanı Nihat Eri, AK Parti milletvekili adaylarından Şeyhmus Dinçel, Ahmet Kaya, Artuklu ilçe Başkanı Murat Bayar ve partililer, Mardin Devlet Hastanesine gelerek olayla ilgili bilgi aldıktan sonra basın açıklaması yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MARDİN