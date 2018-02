AK Parti Mardin'de Teşkilatı Sağlam Oluşturacak

AK Parti Mardin İl Başkanlığında il yönetim kurulu üyesi olarak yer almak isteyen vatandaşların AK Parti Mardin İl Başkanlığı tarafından verilen formları doldurularak müracaatları kabul edildi. Formları doldurarak başvuruda bulunan bu vatandaşlar için mülakat-değerlendirme süreci başlatıldı.

AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda, "AK Parti Ailesi çok büyük bir aile olmasının yanında, tüm dünya mazlumlarının tek umut kaynağı konumundadır. Eğitim, ulaşım, sağlık, tarım, dış politikada ki büyük hedefler gibi birçok konuda çığır açan AK Parti, bundan sonraki çıtasını 2023, 2071 gibi yıllara yayarak en yükseklere çıkarmanın hedefindedir. AK Parti doğu-batı ayırımı yapmadan her vatandaşı kucaklayan, din, dil, ırk unsurlarını asla kendinde barındırmadan her mahalleye hizmeti götüren halkın partisidir. İşte AK Parti Mardin Teşkilatı olarak bizler tüm bu hususları göz önünde bulundurarak, yelpazemizi geniş tutup AK davaya gönül vermiş ve AK Parti'de yer almak isteyen her vatandaşımızı dinleyip amaç ve hedeflerini öğrenmek istiyoruz. Sonuç itibariyle 813 Bin vatandaşımızın vebalini sırtımızda taşıyor olacağız. Bu ağır yükümlülüğün altında kalmamak ve Kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Mardin'e olan sevgilerini katlamak adına ince eleyip sık dokuyacağız. Teşkilatların çalışkan, dirayetli ve davasına ehil kişilerden oluşması Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın en başta gelen hassasiyetlerindendir. Sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman halkla iç içe olan bir teşkilatın olması Genel Başkanımızın olmazsa olmazıdır. İnşallah bu çerçevelere dikkat ederek 10 ilçemize de hitap edebilecek il yönetim kurulunu oluşturacağız" dedi.