AK Parti Malatya İl Başkanı Kahtalı, Akçadağ'da

AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Akçadağ ilçesinde temaslarda bulundu.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Kahtalı, Akçadağ ilçesinde AK Parti Akçadağ Teşkilatıyla bir araya gelerek Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan ile esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Akçadağ'ın AK Parti'ye 16 yıllık süreçte büyük destek verdiğini dile getiren Kahtalı, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar AK Parti teşkilatları her zaman seçimlere yarın seçim varmış gibi gayret içerisinde çalışmaktadır. Bundan sonraki süreçte de böyle olacak. Yine dinamik bir şekilde hazır olacak. Bugüne kadar Malatya iyi başarılara imza attı ve her zaman Türkiye'de ilk beşin içerisinde yer aldı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, genel seçimler ve öncesinde yapacağımız yerel seçimler var. Bunun için hazırlıklar yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kahtalı, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan'ı ziyaretinde ise ilçenin bugüne kadar AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük destekler verdiğini vurgulayarak, "Nasip olursa 2019 seçimlerinde 14 belediyenin 14'ünü de ak belediyecilikle tanıştırmış olacağız. Bu anlamda baktığımızda Akçadağ'ımızda da güzel hizmetler yapılıyor." dedi.