AK Parti'li Yavuz'dan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Kavala kararına tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Belirli bir kararı teamüllere de uymadan, sürekli gündemde tutarak ülkemizi uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemekle itham etmek asla kabul edilemez. Siyasi mülahazalara dayalı böyle bir kararı reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Kavala davasına ilişkin dosyanın tekrar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) sevk edilmesine yönelik kararını değerlendirdi.

"Halen devam etmekte olan bir davaya müdahale niteliği taşıyan ve yargısal makamlar gibi davranarak yetkisini aşmak suretiyle verilen bu karar isabetli olmamıştır." ifadesini kullanan Yavuz, şunları kaydetti:

"Halen devam etmekte olan bir davaya müdahale niteliği taşıyan ve yargısal makamlar gibi davranarak yetkisini aşmak suretiyle verilen bu karar isabetli olmamıştır. Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi olan ülkemiz, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden kaynaklanan sorumluluklarının kesinlikle farkındadır. Ancak yargıya müdahale anlamına gelen bu türden yaklaşımları da kabul etmemiz mümkün değildir. Bu şekilde, belirli bir kararı teamüllere de uymadan, sürekli gündemde tutarak ülkemizi uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemekle itham etmek asla kabul edilemez. Siyasi mülahazalara dayalı böyle bir kararı reddediyoruz."