AK Parti'li Yanılmaz Yalıhüyük'e ziyaret

YALIHÜYÜK (AA) - AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Elazığ milletvekili Mücahit Yanılmaz, Yalıhüyük'te incelemelerde bulundu.

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Pişkin ve partililerce karşılanan Yanılmaz, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapımı tamamlanan peyzaj ve alt yapı çalışmalarını da inceleyen Yanılmaz, başkan Koçer'e çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Koçer de Yanılmaz'ı ilçelerinde ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, bazı projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

İlçe ziyaretinde Yanılmaz'a Konya İl Başkan Yardımcısı Kazım Küçükçöğen ile İl Yönetim Kurulu üyesi Bilal Ukdem eşlik etti.