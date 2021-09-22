AK Parti'li Yanılmaz'dan Seydişehir Belediye Başkanı Tutal'a ziyaret - Haberler
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AK Parti'li Yanılmaz'dan Seydişehir Belediye Başkanı Tutal'a ziyaret

AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
AK Parti'li Yanılmaz'dan Seydişehir Belediye Başkanı Tutal'a ziyaret

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı ziyaret etti.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı ziyaret etti.

Başkan Tutal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek tamamlanan projeler ve devam eden çalışmalar hakkında Yanılmaz'a bilgi verdi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir'de gerçekleştirdikleri projelerin uzun yıllarıdır beklenen projeler olduğunu ifade etti.

Yanılmaz da, AK Parti belediyeciliğinin vatandaşa hizmeti ve vatandaş memnuniyetini esas alan bir belediyecilik hizmeti olduğunu kaydetti.

İlçedeki çalışmalarda vatandaş memnuniyetinin öncelikli olduğunu Yanılmaz, "Yaptığımız bütün çalışmalar, yaptığımız bütün yatırımlar vatandaşın memnuniyetini öncelikli alarak yapılması gereken yatırımlardır. Seydişehir Belediye başkanımızın yapmış olduğu çalışmalarda görüyorum ki vatandaş memnuniyeti odaklı çalışmalar. Kendisine kolaylıklar diliyorum." ifadesini kullandı.

Yanılmaz'ın ziyaretine AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Kemalettin Atalay'ın yanı sıra, Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Aydın, Kadın Kolları Başkanı Fatma Aydın ve meclis üyeleri de eşlik etti.

AK Parti'li Yanılmaz'dan Seydişehir Belediye Başkanı Tutal'a ziyaret

AK Parti'li Yanılmaz'dan Seydişehir Belediye Başkanı Tutal'a ziyaret

AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri
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