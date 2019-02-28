AK Parti'li Ünal: 'Millet İttifakı' İsmini Hak Etmiyorlar (2)

'BİZİM TARLADA İZİMİZ VAR, BUNLARIN NEYİ VAR'

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal'ın proje tanıtım toplantısına katıldı. Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda partililere hitap eden Ünal, "Bugüne kadar Gezi ile geldiler, 17-25 yargı darbesiyle geldiler. Daha da beteri 15 Temmuz ile geldiler. Biz bunların hepsini bu kadrolarla beraber liderimizin önderliğinde bertaraf ettik. Bizim çözemeyeceğimiz sorun var mı? AK Partili kadrolar ve Recep Tayyip Erdoğan'ın çözemeyeceği sorun var mı? Biz ne karlardan, ne fırtınalardan geldik. 15 Temmuz cehenneminden çıktık. Karşımızda konuşanların bu ülkenin derdine derman olabilmek adına yaptıkları bir şey var mı? Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Bizim tarlada izimiz var bunların neyi var? Hiçbir şeyi yok." dedi.

31 Mart seçimlerinin sadece yerel bir seçim olmadığını ifade eden Ünal, "Bu seçim sadece yerel bir seçim değil. Bu seçim aynı zamanda bir memleket meselesi. Aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası alanda dimdik ayakta durmasını sağlayan her bir oyun verildiği, her bir iradenin onaya dönüştüğü bir seçim. Cumhurbaşkanımız görüşmelerini yaparken neden bu kadar rahat ve dimdik? Çünkü arkasında milletinin desteğini hissediyor. Biz 31 Mart'a kadar bu bilinçle durmak yok yola devam diyeceğiz. En ufak bir küslük, en ufak bir kaygı, şüphe taşımaksızın 31 Mart'a kadar gece gündüz çalışacağız." diye konuştu.

Kaynak: DHA