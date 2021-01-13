AK Parti'li Turan: Çanakkale'mizin kadim tarihine sahip çıkmak hepimizin görevi

ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile bir araya gelen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Çanakkale'mizin kadim tarihine sahip çıkmak hepimizin görevi. Tarihi Alan Başkanlığımız, milli beraberliğimizin ve kardeşliğimizin harcı olan bu mukaddes topraklarda önemli bir misyon üstleniyor" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'i ağırladı. Turan, Kaşdemir'den Tarihi Alanda devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.AK Parti'li Bülent Turan, "Çanakkale kadim tarihi ile medeniyetimize açılan altın kapımızdır. Her köşesi tarihe tanıklık etmiş, tarihin ve ecdadın emaneti. Çanakkale'mize bu bilinç ile hizmet etmeye gayret ediyoruz. Çanakkale'mizin kadim tarihine sahip çıkmak hepimizin görevidir. Tarihi Alan Başkanlığımız, milli beraberliğimizin ve kardeşliğimizin harcı olan bu mukaddes topraklarda önemli bir misyon üstleniyor. Bizleri ziyarete gelen İsmail Kaşdemir başkanımızla beraber Tarihi Alanda yapılan çalışmalar hakkında karşılıklı değerlendirmelerde bulunduk. Gündemdeki yaklaşık 300 kişiyi ilgilendiren alan kılavuzlarıyla ilgili sürece de ilgisiz olamayız. Mahkeme kararıyla ihtiyaç haline gelen yeni kanun teklifi süreci hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Bu konuda mahkeme kararı da tarafların kanaatleri de tabii ki Bakanlığımızın ve Tarihi Alan Başkanlığımızın konuya yaklaşımı da göz önüne alınarak bir düzenleme yapılacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı