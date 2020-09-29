AK Parti'li Taş'tan CHP'ye, HDP ziyareti tepkisi
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AK Parti'li Taş'tan CHP'ye, HDP ziyareti tepkisi

29.09.2020 14:18 | Son Güncelleme: 29.09.2020 14:23
AK Parti'li Taş'tan CHP'ye, HDP ziyareti tepkisi

AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, CHP İl Başkanı Nusret Bayar'ın HDP'ye yaptığı ziyareti eleştirdi.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, CHP İl Başkanı Nusret Bayar'ın HDP'ye yaptığı ziyareti eleştirdi. Taş, "Bayar, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atanlara 'it sürüsü' diyenleri ziyarete gidiyor" dedi.

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, siyasi parti temsilcilerinin söz, tutum ve davranışlarıyla halkın bir aynası olması gerektiğini söyledi. Yaptığı yazılı açıklama ile CHP'nin son dönemlerdeki söylem ve davranışlarıyla halktan ne kadar uzaklaştığının ortada olduğunu söyleyen Taş, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Atatürk demekten imtina eden bir il başkanı, ülkemizin en büyük şehrinde CHP'nin başında. Seçim döneminde HDP ile ittifaklarını söyleyemeyenler bugün kol kola girmiş birbirlerini ziyaret ediyorlar" dedi.

CHP İl Başkanı Nusret Bayar'ın HDP'ye yaptığı ziyareti eleştiren Taş, "CHP yöneticileri, seçim döneminde HDP ile ittifakları sorulduğunda kaçamak cevap verip, bu ittifakı gizlemeye çalışıyorlardı. Seçim bitti, oy kaygısı da bitti ve CHP'nin gerçek yüzü ortaya çıktı. Şimdi kol kola girdiler ve bunu da açıkça dile getiriyorlar. CHP Antalya İl Başkanı, HDP'yi ziyaret ediyor ve kendi ifadesiyle Türkiye gündemini değerlendiriyorlar. Yöneticilerinin teröre açıkça destek verdiği, terör örgütü PKK'ya tepki gösteremeyen bir parti ile CHP'nin, hangi ortak noktada buluştuklarını merak ediyoruz" dedi.

Nusret Bayar'ın ziyarette belediye başkanlarının gözaltılarıyla ilgili görüşme yaptıklarını attığı sosyal medya mesajından anladıklarını belirten Taş, şöyle devam etti: "Ziyarete gittiğiniz partinin bir belediye başkanı düzenlenen mitingde, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atanlar için 'it sürüleri' ifadesini kullanıyor. Şimdi sormak istiyorum Sayın Bayar'a, savunduğunuz belediye başkanları arasında CHP ile özdeşleşmiş bu sloganı atanlara 'it sürüsü' diyen belediye başkanı da var mıydı" şeklinde konuştu.

Taş, "Türkiye Cumhuriyeti'nin ve CHP'nin kurucusu Atatürk'e Atatürk diyemeyen bir il başkanı var. Kendi partililerine 'it sürüsü' diyen, terör örgütüyle teması, desteği olan bir partiyle can ciğer kuzu sarması olan Antalya İl Başkanı ile bu CHP yönünü ve dengesini kaybetmiş, kontrolünü yitirmiş, kısacası şirazesi kaymıştır" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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