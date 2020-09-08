AK Parti'li Taş: "Koltuk hesaplarına bizi karıştırmayın" AK Parti Antalya İl Başkanı Ethem Taş, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in rahatsızlığı ve sonrasındaki koltuk hesapları söylentileriyle ilgili olarak, "Hiçbir AK Parti'li Sayın Böcek'in hastalığı üzerinden bir hesap içerisine girmemiş, böyle bir görüşme de olmamıştır" dedi.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ethem Taş, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in rahatsızlığı ve sonrasındaki koltuk hesapları söylentileriyle ilgili olarak, "Hiçbir AK Parti'li Sayın Böcek'in hastalığı üzerinden bir hesap içerisine girmemiş, böyle bir görüşme de olmamıştır" dedi.

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Covid 19 testinin pozitif çıkması sonrası tedavi sürecinde kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini söyledi. Taş, sadece geçmiş olsun dileklerini ifade etmekle kalmayıp, tedavi sürecinin her aşamasını yakından takip ettiklerini ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tedavisi sürerken, Böcek'in hastalığı üzerinden koltuk hesabı yapıldığı yönünde haberler yayınlandığını hatırlatan Taş, "Hiçbir AK Parti'li, böylesine çirkin, böylesine siyasi etiğe ve insan vicdanına sığmayan hesap içerisinde olmaz. Belediye Başkanının hastalığı üzerinden bir hesap varsa bu kendi partisi içerisindedir. AK Parti'li yöneticilerin adının ortaya atılması hedef şaşırtmaktan başka bir şey değildir. Bu çirkin oyunlara bizi bulaştırmayın" dedi.

Hedef saptırma gayreti içinde olan bazı siyasetçilerin kurguladıkları hayal ürünü senaryoları kapı kapı dolaşıp sanki gerçekmiş gibi anlatarak, sosyal medya taşeronları vasıtasıyla gündeme taşıdıklarını ileri süren Taş, "Siyasi ahlakımız gereği sadece şunu söylüyoruz, Hedef saptırma gayretiyle ortaya attığınız iddiaları, buyurun ispat edin. İspat edemediğiniz taktirde zaten herkesin herşeyin farkında olduğundan da kuşku duymayın" diye konuştu.

Haberlerde ismi geçen kişilerin zaten açıklama yaptığını belirten Taş, "Hiçbir AK Parti'li Sayın Böcek'in hastalığı üzerinden bir hesap içerisine girmemiş, böyle bir görüşme de olmamıştır. Biz Sayın Böcek'in bir an önce sağlığına kavuşup, görevinin başına dönmesini ve kalan 3.5 yılını sağlıkla sıhhatle geçirmesini temenni ediyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA