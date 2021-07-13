AK Parti'li Tarhan: "Güvenlik korucularının yanındayız"

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi ve Teşkilat Koordinatörü Av. Abdulmecit Tarhan, Hakkari Güvenlik Korucuları Derneğini ziyaret ederek beklentilerini dinledi.

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi ve Teşkilat Koordinatörü Av. Abdulmecit Tarhan, Hakkari Güvenlik Korucuları Derneğini ziyaret ederek beklentilerini dinledi.

Koordinatör Tarhan, Dernek Başkanı Sadi Özatak ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek, güvenlik korucularının ülkemizin terörle yapmış olduğu mücadelede ve halkın güvenliğinin sağlanmasında çok önemli görevler üstlendiğini söyledi. Tarhan, "Güvenlik korucularının ücret ve özlük haklarının iyileştirilmesi için 09.07.2021 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifiyle güvenlik korucularımızın özlük haklarının iyileştirilmesi öngörülüyor. Yasama döneminde teklifin yasalaşması bekleniyor. Bu hususta başta Hakkari ve Şırnak olmak üzere bölgemizdeki bütün milletvekillerimizin samimi gayret gösterdiğini ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğündeki AK Parti olarak her daim güvenlik korucularımızın yanındayız" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı