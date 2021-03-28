AK Parti'li Tamer, koronavirüse yakalandı

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, koronavirüse yakalandığını duyurdu.
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, koronavirüse yakalandığını duyurdu.
AK Parti'li İsmail Tamer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünkü yaptırdığım Covit-19 testim pozitif çıktı. Bir hafta öncesinde benimle görüşen tüm arkadaşlarımızın test yaptırmalarını özellikle istirham ediyorum. Ankara Şehir Hastanesinde yattığımı belirtir, dualarınızda olmam arzusuyla kamuoyuna duyururum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı