AK Parti'li Salman: "Cumhurbaşkanımızın Sayesinde Huzurlu Nefes Alıyoruz"

AK Parti Genel Merkez Medya ve Tanıtım İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fatma Salman, 15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Eğer biz bugün burada rahat ve huzurlu bir şekilde nefes alabiliyorsak, Sayın Cumhurbaşkanımız ve onun çağrısıyla canları pahasına sokağa inen milletimizin dik duruşu sayesindedir" dedi.



Hain askeri darbe girişiminde sergilediği dik duruşla adından söz ettiren eski Ağrı Milletvekili, AK Parti Genel Merkez Medya ve Tanıtım İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fatma Salman, kalkışmanın 1'nci yıl dönümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Darbelerin hiçbir ülkeye fayda getirmediğinin altını çizen Salman, "Askeri darbelerin rengi, hedefi ve amacı ne olursa olsun o ülkeyi birçok alanda geriye götürür, yozlaştırır. Bunun örneğini geçmişte ülkemizde defalarca yaşadık ve son olarak Mısır'ın meşru hükümetine yapılan saygısızlığı tüm dünya gördü. Yine aynı üst akıl ürünü, Mısır benzeri bir yozlaştırma ve itibarsızlaştırma operasyonunu bundan tam 1 sene önce 15'i 16 Temmuz'a bağlayan gecede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, yani bizlere, yani aziz milletimize uygulamak istedi. Amaçları sadece Cumhurbaşkanımızı pasifize etmek değil, ayakları üzerinde dış güçlere el pençe durmayan Türkiye'yi emperyalistlere bağımlı hale getirmekti. Çünkü biliyorlardı, Cumhurbaşkanımız düşseydi tüm Türkiye domino taşı gibi devrilecekti. Ama şükürler olsun ki ne Sayın Cumhurbaşkanımız ne de milletimiz bir an olsun geri vites yapmadı" dedi.



"Köle değil, daha saygın bir ülke olduk"



Gelinen noktayı da değerlendiren Salman, "Şuan burada rahat ve huzurlu bir şekilde nefes alabiliyor isek bu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve onun çağrısıyla canları pahasına sokağa inen çok değerli milletimiz sayesindedir. Cumhurbaşkanımız o gece o dik ve sağlam duruşunu sergilemeseydi şuan birilerinin kölesi olan, birilerine bağımlı yaşayan bir Türkiye olacaktı. Şimdi Allah'ın izniyle hem kendi ayaklarımızın üzerinde duruyoruz, hem de daha saygı duyulan bir ülke haline geldik" diye konuştu. - ANKARA