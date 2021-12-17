AK Parti'li Özkan, yeni asgari ücretin hayırlı olmasını diledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti'li Özkan, yeni asgari ücretin hayırlı olmasını diledi

AK Parti'li Özkan, yeni asgari ücretin hayırlı olmasını diledi
AA / Aynur Ekiz - Haberler | Politika

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 bin 250 lira olarak açıkladığı yeni asgari ücretin hayırlı olmasını diledi.

MERSİN (AA) - AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 bin 250 lira olarak açıkladığı yeni asgari ücretin hayırlı olmasını diledi.

Özkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşırken bütçe sonunda ise Öğretmenlik Meslek Kanunu getireceklerini anlattı. Özkan, "Öğretmenlerimize şimdiden hayırlı olsun. Lütfen bu gücü hafife almayınız." diye konuştu.

Asgari ücrette yüzde 50 oranında tarihi bir artış gerçekleştiğini belirten Özkan, "Asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisinin kaldırılması da halkımız nezdinde büyük bir coşkuyla karşılanmıştır. Çalışanlarımıza ve işverenlerimize asgari ücretin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2 yıl sonra kritik hamle! Antalya'da belediye başkanlarıyla kampa girecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2 yıl sonra kritik hamle! Antalya'da belediye başkanlarıyla kampa girecek

 Meclis'te tansiyon hiç düşmüyor! Bu kez kadın vekiller kavga etti

Meclis'te tansiyon hiç düşmüyor! Bu kez kadın vekiller kavga etti

 Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi

Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi

AA / Aynur Ekiz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title