AK Parti'li Özhaseki ve Çopuroğlu, esnafı ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu esnafı ziyaret etti.

İl başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Özhaseki ve Çopuroğlu, AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve parti yönetim kurulu üyeleriyle cuma namazı sonrası KUMSmall Alışveriş Merkezi yönetimi ve esnafı ziyaret ederek, "hayırlı ve bereketli işler" temennisinde bulundu.

Esnafın taleplerini dinleyen Özhaseki ve Çopuroğlu, salgın önlemlerine uyulması konusunda da hatırlatmalarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya