AK Parti'li Nasır ve Sürekli, İzmir'deki depremzedelerle bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti'li Nasır ve Sürekli, İzmir'deki depremzedelerle bir araya geldi

AK Parti'li Nasır ve Sürekli, İzmir'deki depremzedelerle bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır ile AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneğinin (İZDEDA) düzenlediği etkinlikte depremzedelerin sorunlarını dinledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır ile AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneğinin (İZDEDA) düzenlediği etkinlikte depremzedelerin sorunlarını dinledi.

Necip Nasır ve Kerem Ali Sürekli, Bayraklı ilçesine bağlı Manavkuyu Mahallesi'ndeki İZDEDA binasının önünde, depremzedelere hitap etti.

Nasır, yıllardır en büyük hedefinin İzmir'de kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesi olduğunu aktararak, 30 Ekim depreminden 4 ay önce de TBMM'de "İzmir'in deprem gerçeği" başlıklı bir konuşma yaptığını belirtti.

Bu konuşmanın ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile toplantı yaptıklarını, kentteki fay hatlarına ve tehlikeye dikkati çektiklerini aktaran Nasır, "Sayın Bakanımız bir kentsel dönüşüm stratejik eylem planı hazırlayalım diye talimat vermişti. Ne yazık ki sonrasında depremi yaşadık. " ifadelerini kullandı.

Nasır, İzmir'e ait Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı kurulacağını ve bu başkanlığın depremzedelerin sorularına cevap vererek teknik desteği sunacağını söyledi.

Kerem Ali Sürekli ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının süreci yakından takip ettiğini vurguladı.

Necip Nasır ve Kerem Ali Sürekli, depremzedelerin taleplerini içeren dilekçeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletmek üzere Dernek Başkanı Haydar Özkan'dan aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

Çelik: Adana Ulu Camii'nden çalınan tarihi eserler Hollanda'dan çıktı
Çelik: Adana Ulu Camii'nden çalınan tarihi eserler Hollanda'dan çıktı
Araziye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Araziye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Murat Kurum Bülent Turan Veysel Eroğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Enis Arıkan Şeyma Subaşı Rahşan Gülşan Fahriye Evcen
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti'li Nasır ve Sürekli, İzmir'deki depremzedelerle bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 14:59:32. #1.16#

title