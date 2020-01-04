AK Parti'li milletvekilleri, ANTMUTDER'i ziyaret etti
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AK Parti'li milletvekilleri, ANTMUTDER'i ziyaret etti

AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik, Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği (ANTMUTDER) Başkanı Atılgan Sert'i ziyaret etti.

04.01.2020 18:58 | Son Güncelleme: 04.01.2020 18:58
AK Parti'li milletvekilleri, ANTMUTDER'i ziyaret etti

Milletvekilleri ve Kemal Çelik, Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği (ANTMUTDER) Başkanı 'i ziyaret etti.

Ziyarette milletvekillerine AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da eşlik etti.

Sert, çözüm beklenen bazı konulara ilişkin dernek olarak geniş bir rapor hazırlığı yaptıklarını söyledi.

AK Parti İl Başkanı Taş, müteahhitlerin Antalya ekonomisinde önemli yeri olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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