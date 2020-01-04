AK Parti'li milletvekilleri, ANTMUTDER'i ziyaret etti

04.01.2020 18:58 | Son Güncelleme: 04.01.2020 18:58

AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik, Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği (ANTMUTDER) Başkanı Atılgan Sert'i ziyaret etti.

Ziyarette milletvekillerine AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da eşlik etti.

Sert, çözüm beklenen bazı konulara ilişkin dernek olarak geniş bir rapor hazırlığı yaptıklarını söyledi.

AK Parti İl Başkanı Taş, müteahhitlerin Antalya ekonomisinde önemli yeri olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA