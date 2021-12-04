AK Parti'li Mehmet Ali Özkan Soma'da madencilerle buluştu - Haberler
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AK Parti'li Mehmet Ali Özkan Soma'da madencilerle buluştu

AA / Yusuf Böyük - Haberler | Güncel
AK Parti'li Mehmet Ali Özkan Soma'da madencilerle buluştu

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle Soma'da madencilerle bir araya geldi.

SOMA, MANİSA (AA) - AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle Soma'da madencilerle bir araya geldi.

Kaymakam Fatih Akkaya ve Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'un da eşlik ettiği Özkan, madencilerin gününü kutladı.

Özkan, yaptığı açıklamada, yerin yüzlerce metre altında çalışan madencilerin alın teriyle kömürün karasını harmanladıklarını belirterek, madencilerin her zaman yanında olduklarını kaydetti.

AK Parti'li Mehmet Ali Özkan Soma'da madencilerle buluştu

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AA / Yusuf Böyük - Son Dakika Haberleri

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