AK Parti'li Mehmet Ali Özkan Soma'da madencilerle buluştu

SOMA, MANİSA (AA) - AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle Soma'da madencilerle bir araya geldi.

Kaymakam Fatih Akkaya ve Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'un da eşlik ettiği Özkan, madencilerin gününü kutladı.

Özkan, yaptığı açıklamada, yerin yüzlerce metre altında çalışan madencilerin alın teriyle kömürün karasını harmanladıklarını belirterek, madencilerin her zaman yanında olduklarını kaydetti.

AA / Yusuf Böyük - Son Dakika Haberleri

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