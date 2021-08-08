AK Parti'li Leyla Şahin Usta, Van'da selden etkilenen mahallelerde incelemelerini sürdürdü Açıklaması
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AK Parti'li Leyla Şahin Usta, Van'da selden etkilenen mahallelerde incelemelerini sürdürdü Açıklaması

AK Parti'li Leyla Şahin Usta, Van'da selden etkilenen mahallelerde incelemelerini sürdürdü Açıklaması
Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, yıkılan yapıların telafisi için ekiplerin sahada çalıştığını ve gerekli tespitlerin yapıldığını belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, yıkılan yapıların telafisi için ekiplerin sahada çalıştığını ve gerekli tespitlerin yapıldığını belirtti.

Kentte selden etkilenen bölgelerde incelemelerini sürdüren Usta, beraberinde AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ve AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ile Özalp ilçesini ziyaret etti.

Selden zarar gören mahallelerde inceleme yapan ve daha sonra Çaldıran'a geçen Usta ile beraberindekiler, Osmanlı Mahallesi'nde selden etkilenen vatandaşları ziyaret ederek hasar gören yapıları inceledi, çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Şefik Ensari'den bilgi aldı.

Usta, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki yetkililer ve ekiplerin selden kısa süre sonra vatandaşların yardımına koştuğunu söyledi.

Yaraları el birliğiyle sarmaya çalıştıklarını aktaran Usta, şöyle dedi:

"Can kaybı yok, en önemlisi bu. Evet hasarlar, ziyanlar var, yıkılan ahırlar var. Bunların hepsinin telafisi için ekiplerimiz çalışmış, tespitler yapılmış durumda. İlk anda zarar gören vatandaşlarımızın hesaplarına ödemeler yapılmış, acil olarak ihtiyaçlarını yeniden alıp evlerine yerleşebilsin ve normal hayatlarına dönebilsinler diye. Biz de bu konuda yapılan çalışmaları yerlerinde inceledik. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde olduğumuz sürece çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok."

Partinin genel merkezinden ve milletvekillerinden oluşan heyetle bölgede incelemelerde bulunduklarını kaydeden Usta, yaraları el birliğiyle sarmaya çalıştıklarını ve alınması gereken tedbirlere yönelik ilgili kurumlarca çalışma başlatıldığını ifade etti.

Selden etkilenen Yüksel Kişioğlu da evinin çok hasar gördüğünü dile getirerek, devletin kendilerine nakdi yardım, çadır, giyecek ve yiyecek yardımı yaptığını anlattı.

Usta, ardından beraberindeki milletvekilleri ve partililer ile kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet edip çay içti.

AK Parti'li Leyla Şahin Usta, Van'da selden etkilenen mahallelerde incelemelerini sürdürdü Açıklaması
AK Parti'li Leyla Şahin Usta, Van'da selden etkilenen mahallelerde incelemelerini sürdürdü Açıklaması
AK Parti'li Leyla Şahin Usta, Van'da selden etkilenen mahallelerde incelemelerini sürdürdü Açıklaması
AK Parti'li Leyla Şahin Usta, Van'da selden etkilenen mahallelerde incelemelerini sürdürdü Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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