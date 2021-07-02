AK Parti'li Kurtulmuş Gönülden gönüle köprü kuracağız
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AK Parti'li Kurtulmuş Gönülden gönüle köprü kuracağız

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti'li Kurtulmuş Gönülden gönüle köprü kuracağızAK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde lavanta hasadına katıldı.

AK Parti'li Kurtulmuş Gönülden gönüle köprü kuracağız

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde lavanta hasadına katıldı. Kurtulmuş, Büyük ve güçlü Türkiye sadece ekonomisi güçlü, sadece uluslararasında rekabet edebilecek kabiliyeti olan bir ülke demek değildir. Bütün bunlarla birlikte ekonomisi, savunma sanayisi her alandaki gücüyle birlikte en büyük gücünü devlet millet kaynaşması ve en büyük gücünü de halkının arasındaki gönül birliği olduğunun bilincinde olan bir Türkiye'yi oluşturacağız. Gönülden gönüle köprü kuracağız dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde lavantadan çeşitli kozmetik ürünler üreten kadın kooperatiflerinin satışının yapıldığı Dinarelli Lavanta Tesisi'nde düzenlenen 'Lavanta Hasat Şenliği'ne katıldı. Kurtulmuş'a Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Nihat Sarı, Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay ve davetliler eşlik etti. Tesislere geldiğinde lavanta bahçesine giren Numan Kurtulmuş, lavanta toplayıp, hasadı başlattı. Numan Kurtulmuş, 'Lavanta Hatırası' salıncağında da fotoğraf çektirdi.

Numan Kurtulmuş, daha sonra İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Anadolu Yaylı Çalgılar Grubu tarafından verilen konseri dinledi. Grup birbirinden değerli eserleri seslendirerek dinleyenlerine unutulmaz anlar yaşattı. Konserin ardından hediyeler verildi. Kurtulmuş burada yaptığı konuşmada, Dinarelli Lavanta Tesisi'ne emekleriyle hayat veren herkese teşekkür etti. Numan Kurtulmuş, Yıllar evvel Avrupa'da lavanta bahçelerini gördüğüm zaman hakikaten ne kadar güzel ne kadar görkemli ne kadar insanı cezbeden bir alan diye düşünmüştüm. Bir zamanlar bizim yurdumuzda da böyle şeyler olsun diye düşünüyordum. Şimdi çok şükür Türkiye'de de lavanta ekimi başladı. Bugün öğrendim ki maddi olarak da inşallah bu bölgeye çok ciddi katkıları olacak. Bunların ihraç edilmesi mümkün olacak dedi.

Ülke olarak her alanda ileriye gidileceğini kaydeden Numan Kurtulmuş, Büyük ve güçlü Türkiye sadece ekonomisi güçlü, sadece uluslararasında rekabet edebilecek kabiliyeti olan bir ülke demek değildir. Bütün bunlarla birlikte ekonomisi, savunma sanayisi her alandaki gücüyle birlikte en büyük gücünü devlet millet kaynaşması ve en büyük gücünü de halkının arasındaki gönül birliği olduğunun bilincinde olan bir Türkiye'yi oluşturacağız. Gönülden gönüle köprü kuracağız diye konuştu.

AK Parti'li Kurtulmuş Gönülden gönüle köprü kuracağız
AK Parti'li Kurtulmuş Gönülden gönüle köprü kuracağız
AK Parti'li Kurtulmuş Gönülden gönüle köprü kuracağız
AK Parti'li Kurtulmuş Gönülden gönüle köprü kuracağız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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