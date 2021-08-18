AK PARTİ'Lİ KARAASLAN, AFYONKARAHİSAR'DA GENÇLERLE BULUŞTU

AK PARTİ Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Afyonkarahisar'da gençlerle buluşup, Şehrim 2023 Çalıştayı'na katıldı.

AK PARTİ Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Afyonkarahisar'da gençlerle buluşup, Şehrim 2023 Çalıştayı'na katıldı.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Afyonkarahisar'da çeşitli etkinliklere katıldı. Sabah, Akarçay'da Gençlik Buluşması programında gençlerle yürüyüş yapan Çiğdem Karaaslan'a AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan da eşlik etti. Karaaslan, gençlerle sohbet ettikten sonra kendisine ve katılımcılara keşkek ile sucuk ekmek ikramında bulunuldu.

'ŞEHRİN GELİŞİMİ ORTAK AKILLAR OLDUĞUNDA KIYMETLİ'

Karaaslan ve beraberindekiler daha sonra Şehrim 2023 Çalıştayı'nın gerçekleşeceği otele geçti. Çalıştayda konuşma yapan Karaaslan, istiklalin ve istikbalin kilit şehri Afyonkarahisar'da olmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi. Zaferler ayı olan ağustosta, zaferin şehri Afyonkarahisar'da tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirten Karaaslan, Şehrim 2023 Çalıştayı katılımcılarıyla bir masa etrafında özellikle çevre, şehir ve kültür alanlarına katkılar almayı çok önemsediklerinin altını çizdi. Karaaslan, "Şehrin gelişimi ortak akıllar olduğunda kıymetli, anlamlı ve sürdürülebilirdir. Dolayısıyla içerisinden geçtiğimiz bu süreç bize göstermektedir ki durum aslında şehre sadece yatırım yapmanın da ötesindedir ki aslında bu şehir çok önemli yatırımları almış bir şehirdir. Ama onun dışında şehrin risklerini iyi bilmek, onları iyi yönetebilmek bu dönemde diğer dönemlerden çok daha büyük bir önem arz etmektedir" dedi.

Çalıştayda öncelikli olarak çevreyi konuşacaklarını, çevre kavramının bugüne kadar sadece çevre sevgisi ve hassasiyetiyle açıklanabilir bir konu olduğuna değinen Karaaslan, "Günümüzde çevre konusu dünyanın karşı karşıya olduğu iklim değişikliği krizi ile birlikte artık yönetilmesi çok zor bir hal almıştır. Ama her ülkenin elinden gelenin en iyisini yapması gereken başka bir dönemi yaşıyoruz. Çalıştayımızın ikinci etabında katılımcılarımızla şehri konuşacağız. Şehrin beklentilerini, projelerini, şehrin bugüne ve yarına dair ödevlerinin bizlerle paylaşılmasını istiyoruz. Son etapta da kültürü konuşacağız. Çünkü kültür ve medeniyet bizim olmazsa olmazımızdır. Kültür ve medeniyet aslında bizim en önemli taşıyıcı unsurlarımızdır. Bu şehrin tarihsel ve kültürel birikimini bilen ve onu geleceğe taşıma iddiasında olan katılımcılarımızdan inşallah çok önemli katkılar alarak ayrılacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı