AK Parti'li İrfan Kartal'dan Kurban Bayramı mesajı

09.08.2019 11:51

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

İrfan Kartal, yayımladığı mesajda, "Kıymetli hemşehrilerim; ülkemizin birlik ve bütünlüğüne katkı sağlayan, manevi değerlerimizden biri olan Kurban Bayramı'nı hep birlikte huzur ve güven içerisinde karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bayramda da her zaman olduğu gibi büyüklerimizi, yardıma muhtaç vatandaşlarımızı, engellilerimizi ve hastalarımızı ziyaret ederek bayram sevincimize onları da dahil etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle; vatandaşlarımızın, basın mensuplarımızın, bayram süresince görevi başında olan çalışanlarımızın ve tüm kamu görevlilerinin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutlar, bayramın şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine barış ve huzur getirmesini temenni ederim" dedi. - VAN

Kaynak: İHA