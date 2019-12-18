AK Parti'li Hızlı: "Kongre sürecimiz başlıyor, bu süreç bir yenilenme sürecidir"

18.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:37

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, yeni bir sürece girdiklerini belirterek, "Bu süreç bir yenilenme sürecidir. Manisa İl Başkanlığı olarak tüm ilçelerimiz ile birlik ve beraberlik içinde kongrelerimizi ahenk içinde tamamlayacağız"



AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, ilçe ziyaretleri kapsamında Gördes AK Parti İlçe Teşkilatı ve Gördes Belediye Başkanlığını ziyaret ederek, partililer ile bir araya geldi. Burada istişarelerde bulunan Başkan Hızlı daha sonra Demirci'ye geçti. Partililer tarafından karşılanan Başkan Hızlı, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'u makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Selami Selçuk, İl Başkanı Hızlı'ya ziyareti anısına ilçenin yöresel ürünlerinin yer aldığı hediye paketi hediye etti. Hızlı'da, Belediye Başkanı Selami Selçuk'a, çalışmalarında başarılar dileyerek, çiçek takdim etti. Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Salih Hızlı, 2023 seçimleri ve kongre süreci ile ilgili konuştu. Sürekli sahada olacaklarını ifade eden İl Başkanı Salih Hızlı, "Vatandaşlarımız ile her zamankinden daha çok iç içe olacak, hizmetlerimizi ve yatırımlarımızı anlatacağız. Belediye başkanımız çok başarılı çalışmalar yapıyor. Demirci, 3 bakanın ziyareti programında ilçenin yatırımları ve talepleri en üst düzeyde iletildi. Demirci'nin bakanı olması bir şans. Yeni bir sürece giriyoruz. Kongre sürecimiz başlıyor. Bu süreç bir yenilenme sürecidir. Manisa İl Başkanlığı olarak tüm ilçelerimiz ile birlik ve beraberlik içinde kongrelerimizi ahenk içinde tamamlayacağız. Her seçim önemli olduğu kadar 2023 seçimle çok daha önem arz ediyor. Hızla 2023 seçimlerine hazırlanacağız ve Türkiye'nin kalkınma ve istikrarlı yürüyüşü devam edecek " dedi.



Ak Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı daha sonra Köprübaşı ilçesine geçerek teşkilat ve belediyeyi ziyaret etti. - MANİSA

Kaynak: İHA