AK Parti'li Güneş, 2021 Ahi Evran Yılı'nın hayırlı olmasını ve verimli geçmesini diledi

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Ahi Evran'ın doğumunun 850. yılı olan 2021 Ahi Evran Yıl'ının hayırlı olması ve verimli geçmesi temennisinde bulundu.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Ahi Evran'ın doğumunun 850. yılı olan 2021 Ahi Evran Yıl'ının hayırlı olması ve verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Güneş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 2021 yılının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ahi Evran Yılı olarak ilan edildiğini anımsattı.

Ahiliğin, insanların her yönden yetişmelerini sağlayan özünde bir "Ahlak Mektebi" olduğunu vurgulayan Güneş, "Ahilik, Anadolu Türk'üne, alın teri ile geçinme, kendine güvenme ve minnetsiz yaşama ruhu ve yeteneği kazandırmıştır. Ahilik yardımseverliğin ve ahlakın uyumlu bir birleşimidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu örgütlenmenin Türk zekasının ve dehasının şaheser bir ürünü olduğunu belirten Güneş, "Son bir yıldır dünyada ve ülkemizde salgın süreci yaşamaktayız. İnsanlık, ahiliğin nakış nakış işlediği doğruluğun, cömertliğin, tevazunun ve kanaatkar olma gibi değerlerin uygulanmasına bugün daha çok ihtiyaç duymaktadır. Toplumsal ilişkilerimizde, ekonomik yaşantımızda bu hassas değerlere bir kez daha sarılmak geleceğimizin sağlam temellere dayanması açısından önem arz etmektedir." diye konuştu.

Güneş, Ahi Evran'ın doğumunun 850. yılı olan 2021'in UNESCO tarafından da anma ve kutlama yılı olarak kabul edilmesinin önemine işaret ederek, 2021 Ahi Evran Yılının hayırlı olmasını ve verimli geçmesini diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz