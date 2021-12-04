AK Parti'li Güldal Akşit, son yolculuğuna uğurlandı (2) - Haberler
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AK Parti'li Güldal Akşit, son yolculuğuna uğurlandı (2)

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Haberler | Politika
AK Parti'li Güldal Akşit, son yolculuğuna uğurlandı (2)

KOCATEPE'DE TÖRENAK Parti'li Güldan Akşit için TBMM'deki törenin ardından Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

KOCATEPE'DE TÖREN

Ak Parti'li Güldan Akşit için Tbmm'deki törenin ardından Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Ankara Valisi Vasip Şahin, milletvekilleri, eski meclis başkanları, Güldal Akşit'in ailesi ve yakınları katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın öğle namazından sonra cenaze namazını kıldırmasının ardından dua edildi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, uzun yıllar birlikte çalıştığı Güldal Akşit ile ilgili düşüncelerini dile getirdi. Güldal Akşit'in cenazesi daha sonra Karşıyaka Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.


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Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri

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