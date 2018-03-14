AK Parti'li Ertürk: "Sağlık Çalışanları Hizmette Sınır Tanımıyor"

AK Parti Alaşehir ilçe Başkanı Murat Ertürk, ziyaret ettiği Devlet Hastanesinde görev yapan idarecilerin, hekimler ile sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı. Başkan Ertürk, sağlık çalışanlarının hizmette sınır tanımadığını ve yaptıkları işin asla hafife alınamayacağını söyledi.

Alaşehir AK Parti ilçe Başkanı Murat Ertürk, kendisine eşlik eden yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Alaşehir Devlet Hastanesini ziyaret etti. Başhekim Uzman Dr. Orhan Kırmalı'yı makamında ziyaret eden Murat Ertürk ve beraberindekiler, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını tebrik etti.

Hekim ve sağlık çalışanlarının oldukça kutsal bir görevi icra ettiklerini belirten AK Parti ilçe Başkanı Ertürk, temel amaçlarının tüm insanların daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesine hizmet etmek olduğunu dile getirdi. Sağlık çalışanlarının hayatın her alanında ve her şartta herkesin yanında olduğunu dile getiren Başkan Ertürk, "Bir toplumun gelişmesi, ilerlemesi sağlıklı yaşam sürmeleri ile mümkündür. Halkımızın daha sağlıklı bir hayat yaşaması toplumsal refahın da artmasını beraberinde getirir. Bu konuda da başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına önemli görevler düşmektedir. İnsanlığa hizmette sınır tanımayan kar kış, gece gündüz demeden yeri gelip kendi sağlığını hiçe sayarak hizmet veren sağlık personelimizin bizlerdeki emeğini hafife alamayız. Bu duygu ve düşüncelerle doktorlarımızın ve sağlık personelimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, doktorlarımıza, hemşirelerimize, ebelerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu. - MANİSA