AK Parti'li Ertürk de 'Yerelde İttifak Yok' Dedi

AK Parti Alaşehir İlçe Danışma Meclisi Toplantısında konuşan AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Murat Ertürk, "2019 seçimlerinde Alaşehir'i Ak belediyecilik ile tanıştıracağız. Yerel seçimlerde kesinlikle ittifak söz konusu değil" dedi.

AK Parti Alaşehir İlçe Teşkilatının Danışma Meclis Toplantısı, partinin ilçe lokalinde yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Murat Ertürk, 2019 yerel seçimlerine değinerek, "Önümüzde 2019 yerel seçimleri var. Alaşehir'i Ak belediyecilik ile tanıştırmanın vakti geldi. Alaşehir'de belediye başkanlığını kazanarak AK Parti'nin belediyecilik hizmetlerini Alaşehir'e getirmek istiyoruz. Bunu başarmak için çok çalışacağız. Gençlik kolları ve kadın kollarımız ile birlik ve beraberlik içerisinde kapı kapı dolaşarak, Alaşehir Belediyesini kazanacak ve bu ilçeye hak ettiği hizmetleri getireceğiz. 2019 yerel seçimlerinde hiç bir parti ile ittifak kurmamız kesinlikle söz konusu değil. Yerel seçimlerde Alaşehir başta olmak üzere 17 ilçe ve Manisa Büyükşehir Belediyesini mutlaka Ak belediyecilik ile tanıştıracağız"dedi.

Alaşehir İlçe Danışma Meclisi toplantısına AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Cemal Sağ, AK Parti Manisa il yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Murat Ertürk, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Şükrücan Taşpınar, İlçe Kadın Kolları Başkanı Nadire Kocatürk, önceki dönem ilçe başkanları, köy ve mahalle temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı. - MANİSA