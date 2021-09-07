AK Parti'li Çalık: "Tekstilkent Projesi ile 3 bin 500 genç istihdam edilecek"

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'da hayata geçirilecek Tekstilkent Projesi ile 3 bin 500 gencin istihdam edileceğini bildirdi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'da hayata geçirilecek Tekstilkent Projesi ile 3 bin 500 gencin istihdam edileceğini bildirdi.

Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Çalık, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile AK Parti Battalgazi Mahalle Başkanları Toplantısı düzenledi.

Çalık, buradaki konuşmasında, ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerinin yanı sıra Malatya'ya yapılacak yatırımlar hakkında da bilgi verdi.

Mevcut terminal binasının yanına 26 bin 765 metrekare büyüklüğünde yeni bir terminal binası yapacaklarını aktaran Çalık, yıllık yolcu kapasitesini 2,5 milyon yolcuya çıkaracaklarını ifade etti.

Kayısıya verdikleri destekleri aktaran Çalık, Malatya'da hayata geçirilecek Tekstilkent Projesi ile 3 bin 500 gencin istihdam edilmesinin sağlanacağını ve 27 Eylül 2021 tarihinde Battalgazi Hatunsuyu ile Darende Teksilkent'in yapım ihalesinin gerçekleştirileceğini belirtti.

Çalık, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ile Teksilkent Projesi'ni konuştuk. Malatya'da 3 bin 500 kişilik istihdam sağlayacak fabrikaların projeleri Bakanlığımızca onaylandı. Yeşilyurt ilçesi 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 1500 kişilik fabrika inşa edeceğiz. Battalgazi ilçesi Hatunsuyu Mahallesi'nde 500 kişilik, Pütürge ilçesinde 500 kişilik, Darende ilçesinde 500 kişilik, Akçadağ ilçesinde 500 kişilik istihdam sağlayacak fabrikalar kurulacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine