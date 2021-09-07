AK Parti'li Çalık: "Tekstilkent Projesi ile 3 bin 500 genç istihdam edilecek"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti'li Çalık: "Tekstilkent Projesi ile 3 bin 500 genç istihdam edilecek"

AK Parti'li Çalık: 'Tekstilkent Projesi ile 3 bin 500 genç istihdam edilecek'
Anadolu Ajansı / Yeter Erdine - Haberler | Güncel

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'da hayata geçirilecek Tekstilkent Projesi ile 3 bin 500 gencin istihdam edileceğini bildirdi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'da hayata geçirilecek Tekstilkent Projesi ile 3 bin 500 gencin istihdam edileceğini bildirdi.

Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Çalık, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile AK Parti Battalgazi Mahalle Başkanları Toplantısı düzenledi.

Çalık, buradaki konuşmasında, ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerinin yanı sıra Malatya'ya yapılacak yatırımlar hakkında da bilgi verdi.

Mevcut terminal binasının yanına 26 bin 765 metrekare büyüklüğünde yeni bir terminal binası yapacaklarını aktaran Çalık, yıllık yolcu kapasitesini 2,5 milyon yolcuya çıkaracaklarını ifade etti.

Kayısıya verdikleri destekleri aktaran Çalık, Malatya'da hayata geçirilecek Tekstilkent Projesi ile 3 bin 500 gencin istihdam edilmesinin sağlanacağını ve 27 Eylül 2021 tarihinde Battalgazi Hatunsuyu ile Darende Teksilkent'in yapım ihalesinin gerçekleştirileceğini belirtti.

Çalık, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ile Teksilkent Projesi'ni konuştuk. Malatya'da 3 bin 500 kişilik istihdam sağlayacak fabrikaların projeleri Bakanlığımızca onaylandı. Yeşilyurt ilçesi 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 1500 kişilik fabrika inşa edeceğiz. Battalgazi ilçesi Hatunsuyu Mahallesi'nde 500 kişilik, Pütürge ilçesinde 500 kişilik, Darende ilçesinde 500 kişilik, Akçadağ ilçesinde 500 kişilik istihdam sağlayacak fabrikalar kurulacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Deniz Akkaya Yeşim Salkım Defne Samyeli Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Max Meyer Ali Öztürk Şenol Güneş Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
AK Parti'li Çalık: "Tekstilkent Projesi ile 3 bin 500 genç istihdam edilecek" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 17:20:05. #1.15#

title