AK Parti'li Çalık'tan Nasuhi Caddesi esnafına ziyaret - Haberler
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AK Parti'li Çalık'tan Nasuhi Caddesi esnafına ziyaret

AA / Yeter Erdine - Haberler | Güncel
AK Parti'li Çalık'tan Nasuhi Caddesi esnafına ziyaret

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

MALATYA (AA) - AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Nasuhi Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Milletvekili Çalık, bir kuruyemişçide ikram edilen çerezlerin tadına baktı, caddede satış yapan bir esnaftan alışveriş yaptı.

Çalık, daha sonra dükkanları ziyaret ederek, iş yeri sahipleriyle sohbet etti.

Sokakta kendisini durduran vatandaşların isteklerini dinleyen Öznur Çalık, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Çalık, ardından Kuyumcular Çarşısı, İzzetiye Mahallesi ile Hamidiye Mahallesi'ndeki esnafı da ziyaret ederek talep ve isteklerini dinledi.

Çalık'a, ziyaretlerinde AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Rıdvan Budak ile partililer eşlik etti.

AA / Yeter Erdine - Son Dakika Haberleri
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