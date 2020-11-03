AK Parti'li belediye başkanı korona virüsten hayatını kaybetti
03.11.2020 20:43 | Son Güncelleme: 03.11.2020 20:50
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Korona virüse yakalanan ve hastanede tedavisi devam eden AK Parti'li Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal hayatını kaybetti.
Başkan Ünsal, 4 ay öncede trafik kazası geçirerek yaralanmıştı. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı