AK Parti'li Bakbak: "Gaziantep icraatların başkenti haline geldi"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Gaziantep'in, bugün yüzünü 2053 ve 2071 hedeflerine dönerek icraatların başkenti haline geldiğini söyledi.

Bakbak, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 8 Şubat'ın, Gaziantep'e "Gazi" unvanı verilişinin 100. yıldönümü olduğunu; her biri vatan, bayrak ve namus için şehit olan yiğitlerin Antep'i, Gaziantep yaptıklarını dile getirdi.

Hürriyet için kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla mücadele eden şehit ve gazileri rahmetle, minnetle anan Bakbak, Birinci Dünya Savaşı sonrasında işgale uğrayan yurtta, işgal güçlerine karşı kanının son damlasına kadar mücadele eden Gaziantep'in, bu uğurda binlerce şehit verdiğini anlattı. Bakbak bu mücadele sonunda emsalsiz bir destan yazıldığını belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Gazi Meclisimiz, 8 Şubat 1921'de Antep'e 'Gazilik' unvanı vermiştir ve Antep'i dünyada gazi unvanına sahip tek şehir yapmışlardır." diye konuştu.

Milli Mücadele ruhunun, bugün kalkınma mücadelesi olarak sürdürüldüğünü, Gaziantep'in ülkenin parlayan yıldızı haline geldiğini ifade eden Bakbak, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ve AK Parti'mizin vizyonuyla, Gaziantep bugün yüzünü 2053 ve 2071 hedeflerine dönerek icraatların başkenti haline gelmiştir." dedi.

Bakbak, 2053 ve 2071 vizyonlarına sahip geleceğin Türkiyesi'ni inşa edebilmek adına, planlarını ve hayallerini geleceğin teminatı olarak gördükleri öğrencilerin üzerine kurduklarını anlatarak şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki ülkemizin istikbali için en büyük güvence kaynağı yeni nesil olacaktır; eğer yeni nesillerimize iyi bir eğitim sağlayabilirsek ülkemiz ileride kendi yerli ve milli ürünleriyle kalkınmış, daha zenginleşmiş olacaktır. AK Parti olarak tüm imkanlarımızı çocuklarımıza ve gençlerimize sunarak daha güçlü bir Türkiye hedefi için çalışıyoruz."

AK Parti'li Bakbak, Gaziantep'e ilişkin projeleri sıralayarak iktidara geldikleri ilk günden bu yana "millete efendi değil, hizmetkar olma" anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Gaziantep'in sanayi ve dış ticarette, bölgesinde lider olduğunu vurgulayan Bakbak, son dönemde birçok ülke ekonomik dar boğaz yaşarken Türkiye ve Gaziantep'in büyümeye devam ettiğini anlattı.

Bakbak, Türkiye'nin dik duran bir ülke olduğunu dünyaya gösterdiğini dile getirerek, "Tam 100 yıl önce gazilik unvanı ile taçlandırılan kahramanlık destanımızı unuttularsa, şimdi her alanda onlara göstermeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman