AK Parti'li Ayşe Keşir, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarını değerlendirdi

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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kararlı olduklarını belirterek, "Kadınlar arasında ayrımcılık yaparak 'o kadına uygulanan şiddeti görürüm, bu kadına uygulanan şiddeti görmem' diyen zihniyetler ve partiler, AK Parti'yi kadına...

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kararlı olduklarını belirterek, "Kadınlar arasında ayrımcılık yaparak 'o kadına uygulanan şiddeti görürüm, bu kadına uygulanan şiddeti görmem' diyen zihniyetler ve partiler, AK Parti'yi kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yaftalayamaz." dedi.

Keşir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti'nin kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki kararlılığını ve niyetini 2002'deki ilk seçim beyannamesinde ortaya koyduğunu kaydetti.

İktidara geldikleri günden bu yana kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda çok köklü değişiklikler yaptıklarını ifade eden Keşir, 2005'te Türk Ceza Kanunu'nu yenileyerek "töre" ve "namus" saikiyle işlenen cinayetleri ağırlaştırılmış suç kapsamına aldıklarını anımsattı.

Kadına yönelik şiddet uygulamalarını şahsa bağlı suçlar kapsamına alarak iç hukukta çok köklü değişiklikler yaptıklarını aktaran Keşir, "Bu konuda zaman zaman İstanbul Sözleşmesi'nden çıkışımızı da gerekçe göstererek AK Parti'ye ilzam edilmesinin hakkaniyetli olmadığını düşünüyorum. Yaklaşık 20 yıldır bu alanda çalışıyoruz. Zaman içinde yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Uygulamayla beraber bazı noktalarda yeni mevzuat düzenlemelerine ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız dördüncü eylem planını açıkladı ve kararlılığımızı tekrar ortaya koydu." diye konuştu.

Kamuoyunda 4. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildiğini hatırlatan Keşir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Orada bir madde bizim açımızdan son derece önemlidir. Yasada eşe karşı işlenen şiddet uygulamasında boşanmış eş, tabii ki eş statüsünde olmadığı için farklı bir statüde değerlendiriliyordu. Yeni yargı paketinde boşanmış eşe karşı işlenen şiddetin eş statüsüne alınarak kanunlaştırılmasını istiyoruz. Orada yapacağımız bazı düzenlemeleri ilan ettik. Temel sorun mevzuatta çok az eksiğimiz var ama özellikle koruma tedbir kararlarının uygulandığı kısımda, kurumsal uygulamalarda yeni mekanizmalara ihtiyaç var. Bu mekanizmaları zaman içinde getireceğiz."

"Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kararlıyız"

AK Parti'nin kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda çok önemli çalışmalara imza attığını vurgulayan Keşir, şu ifadeleri kullandı:

"Kadına yönelik şiddet mücadele konusunda kararlılığımızın altını çizmek istiyorum. Önce dönüp kendilerine bakacaklar. Kadınlar arasında ayrımcılık yaparak 'o kadına uygulanan şiddeti görürüm, bu kadına uygulamaları görmem' diyen zihniyetler ve partiler, AK Parti'yi kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yaftalayamaz. Bugün dağda öldürülen, infaz edilen kız çocuklarıyla ilgili tek kelime edemeyenler, bunlar BM raporlarına girdi, uluslararası bütün raporlarda var. Canının istediği vakayı ele alıp AK Parti'yi kadına yönelik şiddetle mücadelede vurmaya kalkmasın. Vatandaş bunu artık çok net görüyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan