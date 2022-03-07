AK Parti'li Ayşe Keşir, Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde konuştu

ANKARA (AA) - Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Ak Parti'nin, kadınların siyasete, iş hayatına katılımı ve eğitimi konularında büyük başarılara imza attığını söyledi.

Ak Parti Ankara İl Kadın Kolları tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, Akyurt Belediyesi Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, programda yaptığı konuşmada, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Ak Parti hükümetlerinin kadınlar için birçok projeyi hayata geçirdiğini aktaran Keşir, "Kadının siyasete, iş gücüne, iş hayatına katılımı, eğitimle güçlenmesi dendiğinde, son 20 yılı tarih yazacak." dedi.

Geçmişte eğitim eşitsizliği olduğunu, Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Ak Parti'nin ise kız çocuklarına eşit fırsatlar sunduğunu aktaran Keşir, şunları söyledi:

"20 yıl önce kız çocukları ne yazık ki eğitime hak ettikleri oranda erişemiyorlardı. Özellikle yükseköğretimde 2002 yılında kız çocuklarının katılım oranı yüzde 13,5'ti. Yasaklar vardı. Üniversiteler büyük şehirlerde kümelenmişti. Bazı sebeplerden dolayı Anadolu'daki kızlarımız üniversite için o şehirlere gidemiyorlardı. Peki biz bu 20 yılda eğitimde ne yaptık? Hepsini buradan sayacak değilim ama zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık. İstedik ki kız erkek tüm çocuklarımız liseyi bitirsin. Akabinde ne yaptık? Yasakları kaldırdık. 81 ilde üniversite açarak üniversite sayısını 207'ye çıkardık."

Ak Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakmak ise Ak Parti'li kadınların her birinin iyilikte yarıştığını söyledi.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık da partinin kadın kollarında severek görev aldığını ve yaptığı çalışmaları büyük bir keyifle hatırladığını vurguladı.

Törende, sosyal projeleriyle ödüle değer görülen 6 kadına ödül verildi.

Programa Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Murat Yıldırım, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Sema Arslan da katıldı.