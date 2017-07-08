AK Parti'li Aydın Varto'da

AK Parti Genel Başkan Yardımcı Saadettin Aydın, Muş'un Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin'i ziyaret etti.



AK Parti Genel Başkan Yardımcı Saadettin Aydın, beraberindeki İl Başkanı Namık Ergün ve partililerle ilk olarak AK Parti Varto İlçe Başkanlığını ziyaret etti. İlçe Başkanı Figen Ergül tarafından karşılanan Aydın, daha sonra partililerle bir araya geldi. Ardından Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin'i ziyaret eden Aydın, her zaman Varto halkının yanında olacağını ifade ederek, "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olmam nedeni ile zaman zaman bu tür ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Özellikle Varto ilçesine geldiğimde artık huzurun hakim olduğunu ve bu nedenle de İlçe Kaymakamımız Sayın Mehmet Nuri Çetin'in için çok güzel projeler gerçekleştirdiğini gördüm. Çalışmalarından dolayı ilçe kaymakamımızı kutluyorum. İlçenin sorunlarını dinledim. Biz de yapacağı projelere destek vereceğiz. Kendisine başarılarının devamını dilerim" dedi.



Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin ise, AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Saadettin Aydın'ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Varto ilçemizle ilgili yapılacak projelerimiz hakkında gerekli bilgiyi verdim. Yardımcı olacaklarını söyledi. Ziyaretinden dolayı kendisine ve İl Başkanımız Namık Ergül'e teşekkür ederim" diye konuştu.



Gerçekleştirilen ziyaretin ardında Mehmet Nuri Çetin tarafından yapılan Alparslan Kültür Merkezi ile aile çay bahçesinde incelemelerde bulunan Genel Başkan Yardımcısı Saadettin Aydın, Erzurum'un Hınıs ilçesine gitmek üzere ilçeden ayrıldı. - MUŞ