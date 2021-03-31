AK Parti'li Aydemir: "Savcı Kiraz'ın ruhunu muazzep kılanları lanetliyorum"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, bugünkü siyasi vasatta şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katillerine kucak açan bir zemin bulunduğunu belirterek, "Savcı Kiraz'ın ruhunu muazzep kılanları lanetliyorum.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, bugünkü siyasi vasatta şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katillerine kucak açan bir zemin bulunduğunu belirterek, "Savcı Kiraz'ın ruhunu muazzep kılanları lanetliyorum." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, 6 yıl önce İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında, görevi başındayken, terör örgütü DHKP-C üyelerince şehit edildiğini anımsattı.

Kiraz'ın, vatan için can veren özel bir isim olduğunu belirten Aydemir, "Bugünkü siyasi vasatta şehidimizin katillerine kucak açan bir zemin var. Bundan dolayı tüm vatanseverlerin yüreğinde büyük bir ıstırap oluşuyor. Savcı Kiraz'ın babası 'Bir Mehmet Selim Kiraz ölür, bin doğar' diyor. Ancak yürek sızlatan, acıtan gelişmelere de itirazımız var. DHKP-C'lilere karşı müsamahakar, hami pozisyonu alan siyasetçiler var." diye konuştu.

Aydemir, terör örgütü PKK'yı koruyanları ve DHKP-C'ye muhabbet besleyenleri, Türk milletinin iyi bildiğini söyledi.

İbrahim Aydemir, "Savcı Kiraz'ın ruhunu muazzep kılanları lanetliyorum. Onun katillerini şu Meclis'e getirip basın toplantıları yaptıranlar oldu. Onları lanetliyorum. Dünya döndükçe şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın adı var olacaktır. Hukuk camiamıza bu vesileyle tekrardan başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Siyasi zeminde bulunan kişilerin, konuşmalarına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Aydemir, dün bir siyasi liderin, Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik "karaktersizlik" izafesinde bulunduğunu anımsatarak, bunun kabul edilebilir bir dil olmadığını dile getirdi.

Millet adına siyaset yapanların, üsluplarına dikkat etmesinin önemli olduğunu belirten Aydemir, "Cumhurbaşkanlığı makamına göz dikiyorsunuz ama o makam için 'karaktersiz' nitelemesi yapıyorsunuz. Cumhur demek, halk demek. Siz halka mı karaktersiz demeye çalışıyorsunuz? Böyle bir dil olabilir mi? Bunu şiddetle, nefretle kınıyorum. Dolayısıyla kullanılan dile dikkat etmek lazım. Millet hafızası bunları unutmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen