Ak Parti Kütahya İl Başkanı Çetinbaş görevi bıraktı
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Ak Parti Kütahya İl Başkanı Çetinbaş görevi bıraktı

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş görevini bıraktığını açıkladı.

12.11.2019 19:50 | Son Güncelleme: 12.11.2019 19:50
Ak Parti Kütahya İl Başkanı Çetinbaş görevi bıraktı

İl Başkanı görevini bıraktığını açıkladı.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Çetinbaş, yaptığı yazılı açıklamayla görevini bıraktığını duyurdu. Çetinbaş açıklamasında "Genel merkez teşkilat başkanımız Sayın Erkan Kandemir ile yapmış olduğum görüşme sonucu bugün itibariyle il başkanlığı görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Yapmış olduğum bu görevi ömrüm boyunca onurla taşıyacağımı ve Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın istikametinden ayrılmayacağımı bilmenizi isterim. Hakkınızı helal ediniz. Baki selam ve muhabbetle" ifadelerine yer verdi.


Kaynak: DHA
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