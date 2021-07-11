AK Parti Kuşadası'nın acı günü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Kuşadası'nın acı günü

AK Parti Kuşadası'nın acı günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuşadası Ak Parti kurucu ilçe başkanı olan Ali Kara geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

Kuşadası Ak Parti kurucu ilçe başkanı olan Ali Kara geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

AK Parti Kuşadası kurucu ilçe başkanlığı yapan Ali Kara, geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kara geçtiğimiz günlerde beyin kanaması sonucu Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Kara hayatını kaybetti. Kara'nın ölümü Kuşadası'ndaki sevenlerini yasa boğarken birçok partili taziye mesajı yayınladı. Kara'nın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, toprağa verilecek. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Otomobiliyle seyir halindeyken ateş açan AK Parti'li başkana soruşturma
Otomobiliyle seyir halindeyken ateş açan AK Parti'li başkana soruşturma
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vahap Seçer Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Düm Tek Tek Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Burak Elmas Alper Yılmaz Lionel Messi Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti Kuşadası'nın acı günü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 12:34:12. #1.15#

title