AK Parti Kuşadası ilçe teşkilatı olağan kongresi yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Kuşadası ilçe teşkilatı olağan kongresi yapıldı

AK Parti Kuşadası ilçe teşkilatı 7. olağan kongresi yapıldı.

AK Parti Kuşadası ilçe teşkilatı olağan kongresi yapıldı
13.09.2020 06:52 | Son Güncelleme: 13.09.2020 06:56

AK Parti Kuşadası ilçe teşkilatı 7. olağan kongresi yapıldı. Tek liste halinde gidilen seçimlerde Mustafa Gökçe yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Salgın kuralları nedeniyle Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nın bahçesinde gerçekleştirilen Kuşadası AK Parti ilçe kongresine AK Parti Aydın il koordinatörü ve Osmaniye milletvekili İsmail Kaya, Aydın milletvekilleri MKYK üyesi Metin Yavuz, Mustafa Savaş ve Rıza Posacı ile Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, MHP Kuşadası İlçe Başkanı Murat İnan, Kuşadası eski belediye başkanları Fuat Akdoğan ve M. Esat Altungün, ile birlikte eski milletvekilleri, eski yöneticiler, kadın ve gençlik kolu yöneticileri ve partililer katıldı. Tek liste halinde gidilen seçimlerde mevcut ilçe başkanı Mustafa Gökçe aday oldu. Turizmci Mustafa Gökçe'nin yeniden başkan seçildiği kongrede ayrıca, 30 kişilik yeni yönetim kurulu üyeleri ile il kongre delegeleri de belirlendi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Canan Ergüder Melisa Aslı Pamuk
Spor Adem Büyük Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Bülent Korkmaz
Daha Fazla Eylül Ankara Antalya Polatlı
Şu an buradasınız: AK Parti Kuşadası ilçe teşkilatı olağan kongresi yapıldı - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.9.2020 06:56:55. #1.15#
title