AK Parti Köşk Gençlik Kolları'ndan örnek davranış
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AK Parti Köşk Gençlik Kolları'ndan örnek davranış

AK Parti Köşk İlçe Gençlik Kolları, geçirdiği rahatsızlık sonucunda felç kalan 18 yaşındaki Murat Can Deniz'i ziyaret ederek doğum gününü kutladı ve Deniz'e tekerlekli sandalye hediye etti.

06.01.2020 11:44 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:49
AK Parti Köşk Gençlik Kolları'ndan örnek davranış

İlçe Gençlik Kolları, geçirdiği rahatsızlık sonucunda felç kalan 18 yaşındaki Deniz'i ziyaret ederek doğum gününü kutladı ve Deniz'e tekerlekli sandalye hediye etti.


Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Murat Can Deniz'e AK Parti Köşk İlçe Gençlik Kolları'ndan destek geldi. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yürüme güçlüğü çeken Deniz için tekerlekli sandalye temin eden gençlik kolları 18 yaşında giren gence doğum günü sürprizi yaptı. Aldıkları pasta ile Deniz'i evinde ziyaret eden AK Gençler tekerlekli sandalyeyi de hediye etti.


Genç yaşta felç olan Murat Can Deniz'in tekerlekli sandalye sayesinde dışarıya çıkabileceğini belirten AK Parti Köşk İlçe Gençlik Kolları Başkanı Onur Can, "Kardeşimizin rahatsızlığı için çok üzgünüz. Gençlik kolları olarak kendisinin evden dışarı çıkabilmesi ve ailesinin de desteği ile istediği yere gidebilmesi için kendisine tekerlekli sandalyeyi hediye ettik. Ayrıca doğum gününü de kutlayarak bir nebze de olsun mutluluğuna ortak olduk. Murat Can'ın yüzünün güldüğünü görmek bizleri de mutlu etti" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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