AK Parti Konya Milletvekili Samancı Hüyük'ü ziyaret etti
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AK Parti Konya Milletvekili Samancı Hüyük'ü ziyaret etti

AK Parti Konya Milletvekili Samancı Hüyük'ü ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Hüyük ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Hüyük ilçesini ziyaret etti.

Samancı, kendisine eşlik eden Kaymakam Cüneyt Demirkol ve AK Parti İlçe Başkanı Muammer Karaaslan ile birlikte ilçeye bağlı Suludere, Pınarbaşı, İlmen ve Değirmenaltı mahallelerini ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Mahalle sakinleriyle sohbet eden, ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Samancı, Suludere Mahallesi'nde ise Kur'an Kursu öğrencilerinin mezuniyet törenine katıldı, yaşadığı sevince ortak oldu.

Samancı, beraberindekilerle ilçe merkezindeki Aile Sanat ve Eğitim Merkezi'ni (ASEM) ziyaret etti, daha sonra ise ilçeye yeni kazandırılacak olan ilçe sağlık merkezi ve 112 acil servis istasyonu projelerinin hayata geçirileceği alanlarda incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

AK Parti Konya Milletvekili Samancı Hüyük'ü ziyaret etti
AK Parti Konya Milletvekili Samancı Hüyük'ü ziyaret etti
AK Parti Konya Milletvekili Samancı Hüyük'ü ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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