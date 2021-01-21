AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Hadim'i ziyaret etti
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AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Hadim'i ziyaret etti

21.01.2021 15:31 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:34
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Hadim'i ziyaret etti

AK Parti Milletvekili Orhan Erdem, çeşitli temaslar gerçekleştirmek üzere Hadim'e ziyarette bulundu.

AK Parti Milletvekili Orhan Erdem, çeşitli temaslar gerçekleştirmek üzere Hadim'e ziyarette bulundu.

Erdem'e ziyaretlerinde Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Özbahar, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Oruç, bazı AK Parti İlçe Yönetim Kurulu ve belediye meclisi üyeleri de eşlik etti.

Erdem ve beraberindekiler, ilk olarak AK Parti İlçe Teşkilatı üyeleri ile görüştü.

İlçede bazı esnaflarla da sohbet eden Erdem, ardından Hadimioğlu'nu makamında ziyaret ederek çalışma ve projeleri hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Bilgili

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