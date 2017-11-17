AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanlığı Üyeleri Yemekte Buluştu

AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanlığı üyeleri yemekte bir araya geldi.



Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, ilçedeki bir restoranda gerçekleştirilen yemekte, ilçe teşkilatında üç dönem başkanlık görevini başarıyla yürüten Sefa Yıldırım'a teşekkür ederek, yemeği düzenleyen başkan adayı Süleyman Acar'ı da tebrik etti.



AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkan adayı Süleyman Acar da birbirlerini incitmeden, partiye zarar vermeden aday adaylık sürecini yürüttüklerini söyledi.





AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Sefa Yıldırım da Acar'a yeni görevinde başarı diledi.