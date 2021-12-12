AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adalet ve Kalkınma Partisi Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz'ın annesi Türkan Minsolmaz, Kırklareli'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

KIRKLARELİ (İHA) - Adalet ve Kalkınma Partisi Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz'ın annesi Türkan Minsolmaz, Kırklareli'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz'ın annesi Türkan Minsolmaz, dün tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Türkan Minsolmaz için bugün Kırklareli Hızırbey Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Minsolmaz, Kırklareli Şehir Mezarlığına defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazına; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, STK temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı. - KIRKLARELİ

AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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