AK Parti Kırıkkale İl Teşkilatı, hafta sonu kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı
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AK Parti Kırıkkale İl Teşkilatı, hafta sonu kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
AK Parti Kırıkkale İl Teşkilatı, hafta sonu kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı

AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı, başlattığı "Bir Kapta Sen Koy" projesi kapsamında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama ve su bıraktı.

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AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı, başlattığı "Bir Kapta Sen Koy" projesi kapsamında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama ve su bıraktı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında kısıtlanın olduğu 28 Mart Pazar günü kentin muhtelif bölgelerine mama ve su bırakan İl Başkan Mustafa Kaplan ve partililer, vatandaşlara da "sokaktaki sesiz dostlarımızı yalnız bırakma, haydi Kırıkkale bir kapta sen koy" çağrısında bulundu.

İl Başkanı Kaplan, sokak hayvanlarına kısıtlama günlerinde mama bırakma etkinliğinin devam edeceğini belirtti.

AK Parti Kırıkkale İl Teşkilatı olarak hayata geçirdikleri farklı sosyal projelerle halka temas etmeye gayret ettiklerini aktaran Kaplan, "İlerleyen günlerde yeni projelerimizle halkımıza temas etmeye devam edeceğiz. Teşkilat olarak sokaklardaki sessiz dostlarımızı yalnız ve aç bırakmadık. 'Bir Kapta Sen Koy' projemiz kapsamında şehrimizin muhtelif bölgelerine bıraktığımız mamalarla onların yiyecek ihtiyaçlarını karşıladık. Kısıtlama günlerinde bütün vatandaşlarımıza kapılarının önüne birer kap mama bırakarak sokaklardaki sessiz dostlarımızı aç ve yalnız bırakmamaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Merkez İlçe Başkanı Emrah Doğan, Gençlik Kolları Başkanı Halil Özarslan, il ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri ile gençlik kolları üyeleri katıldı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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