AK Parti Kırıkhan istişare toplantısı yapıldı

AK Parti Kırıkhan ilçe teşkilatı istişare toplantısında bir araya geldi.

Kırıkhan Meslek Yüksek Okulu konferans salonunda gerçekleşen toplantıya AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Sabahat Özgürsoy Çelik, Abdulkadir Özel, Hacı Bayram Türkoğlu, AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal, bazı ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Ak Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Dünyanın en alçak, şerefsiz terör örgütü tarafından sivil vatandaşlarımızın katledilmesini bir kez daha lanetliyor ve kınıyorum. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun terörü kınamaması, PKK terörü dememesi ve bu noktada Cumhurbaşkanımızı suçlamasını asla kabul etmiyorum." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Yeşildal toplantı sonunda partilileri çarşamba günü gerçekleştirilecek olan AK Parti Hatay 7. Olağan il Kongresi'ne davet etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız