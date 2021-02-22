AK Parti Kırıkhan istişare toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AK Parti Kırıkhan istişare toplantısı yapıldı

22.02.2021 21:28 | Son Güncelleme: 22.02.2021 21:32

AK Parti Kırıkhan ilçe teşkilatı istişare toplantısında bir araya geldi.

AK Parti Kırıkhan ilçe teşkilatı istişare toplantısında bir araya geldi.

Kırıkhan Meslek Yüksek Okulu konferans salonunda gerçekleşen toplantıya AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Sabahat Özgürsoy Çelik, Abdulkadir Özel, Hacı Bayram Türkoğlu, AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal, bazı ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Ak Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Dünyanın en alçak, şerefsiz terör örgütü tarafından sivil vatandaşlarımızın katledilmesini bir kez daha lanetliyor ve kınıyorum. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun terörü kınamaması, PKK terörü dememesi ve bu noktada Cumhurbaşkanımızı suçlamasını asla kabul etmiyorum." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Yeşildal toplantı sonunda partilileri çarşamba günü gerçekleştirilecek olan AK Parti Hatay 7. Olağan il Kongresi'ne davet etti

AK Parti Kırıkhan istişare toplantısı yapıldı
AK Parti Kırıkhan istişare toplantısı yapıldı
AK Parti Kırıkhan istişare toplantısı yapıldı
AK Parti Kırıkhan istişare toplantısı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Kadir Topbaş Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Zeki Müren Prens Harry Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Umut Bulut Hüseyin Göçek Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Pkk Cuma Pendik Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Kırıkhan istişare toplantısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 21:32:34. #1.14#
title